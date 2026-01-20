В Зернограде бизнесмена и его работников будут судить за утечку газа и тяжкий вред

В Зернограде индивидуального предпринимателя и двух его работников будут судить за тяжкий вред, нанесенный жильцу многоквартирного дома во время проведения работ. Об этом рассказали в СУ СК России по Ростовской области.
Дело расследовалось по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности» (п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, в феврале 2025 года рабочая бригада вела капремонт внутридомовых инженерных сетей газоснабжения в многоквартирном доме на улице Мира. При этом специалисты не придерживались правил безопасности.
В итоге из-за некачественного ремонта в одной из квартир началась утечка бытового газа, а затем воспламенилась топливовоздушная смесь. Один из жильцов получил ожоги головы и конечностей, позже эти травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Все материалы по делу следователи уже передали в суд для рассмотрения по существу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.