Александр Беглов: Открывшаяся в Петербурге Новая сцена Музыкального театра имени Шаляпина оборудована по последнему слову техники

В Петербурге 20 января открылся Концертный зал Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина на Английской набережной. Новая сцена расположилась в историческом здании бывшей Англиканской церкви, бережно восстановленном петербуржскими реставраторами. Работы по реконструкции особняка продолжались два года.
По словам губернатора Александра Беглова, новая сцена стала самой современной концертной площадкой города на Неве. В честь ее открытия симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело представил театрализованный концерт «Северная Симфония».
«Сегодня в культурной жизни города двойное событие. Мы возвращаем петербуржцам историческое здание, уникальный памятник архитектуры. И одновременно открываем прекрасный современный концертный зал — новую сцену музыкального театра имени Шаляпина», — подчеркнул Александр Беглов.
Глава Петербурга рассказал, что долгое время здание оставалось в плачевном состоянии. Уникальный памятник архитектуры был построен в первой половине ХVIII-го века по заказу графа Шереметева, одного из сподвижников Петра I. В 1814—1815 годах здание было перестроено по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В 2016 году объект был передан в управление театру, однако требовал срочного ремонта. Работы по его реконструкции стартовали в 2022 году.
Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с открытием новой концертной площадки. Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
Александр Беглов поблагодарил строителей и реставраторов, принимавших участие в восстановлении здания.
«Проделана колоссальная работа. Проведён капитальный ремонт, при этом полностью сохранён исторический облик. Слово “уникальный” тут можно повторять многократно. Уникальные фасад и зал, мозаики и роспись. Уникальные витражи, которые восстановили петербургские мастера. Наконец, уникальный орган — один из старейших и самых больших в Петербурге. После десятков лет молчания ему вернули голос. Это единственный орган английского производства в нашей стране», — рассказал губернатор.
Александр Беглов отметил: петербуржцам вернули памятник старины, который теперь будет служить людям. Новый концертный зал оборудован по последнему слову техники. При его проектировании были учтены все варианты использования культурной площадки. Здесь будут звучать концерты, проводиться лекции и мастер-классы, фестивали и театрализованные представления, творческие встречи с известными людьми и другие мероприятия, в том числе для детей и молодежи.
Художественный руководитель театра Фабио Мастранджело поблагодарил Александра Беглова за поддержку проекта.
«Результат говорит сам за себя. Мы с вами делали всё, чтобы здесь появился новый концертный зал, который не сравним с другими, которые существуют в Петербурге», — подчеркнул маэстро, отметив, что в зале был сохранен главный для музыкантов элемент — великолепная акустика.