Александр Беглов: Открывшаяся в Петербурге Новая сцена Музыкального театра имени Шаляпина оборудована по последнему слову техники

Глава Петербурга рассказал, что долгое время здание оставалось в плачевном состоянии. Уникальный памятник архитектуры был построен в первой половине ХVIII-го века по заказу графа Шереметева, одного из сподвижников Петра I. В 1814—1815 годах здание было перестроено по проекту архитектора Джакомо Кваренги. В 2016 году объект был передан в управление театру, однако требовал срочного ремонта. Работы по его реконструкции стартовали в 2022 году.