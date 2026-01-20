СМИ: Ряд ведущих российских вузов сократят число мест для победителей олимпиад

Ряд ведущих инженерно-технических вузов России принял решение о сокращении числа олимпиад, по итогам которых можно поступить на обучение в заведение без вступительных испытаний. Об этом сообщает РБК.
Представители институтов отметили, что это необходимо, чтобы не допустить ситуации, когда победители и призеры таких олимпиад занимают большее количество мест в потоке, чем школьники, поступающие по итогам единых госэкзаменов.
Например, Московский физико-технический институт (МФТИ) на 2026/2027 учебный год сократил количество учитываемых олимпиад с 50 до 35, а число профилей — с 165 до 99. Кроме того, в МФТИ повысят до 80 баллов «подтверждающий» балл ЕГЭ по профильному для олимпиады предмету.
Похожие меры ожидаются в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Однако в «Бауманке» изменения коснутся только IT-специальностей и робототехники.
— Для направлений, где данная ситуация могла возникнуть в прошлом году (слишком больше число поступающих без результатов ЕГЭ), перечень олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний, был сокращен. Однако других направлений это изменение не коснулось, как и перечня олимпиад, дающих право поступления без вступительных испытаний в филиалы МГТУ имени Н. Э. Баумана, — приводит РБК слова представителей вуза.
Также для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.