У мышат предотвратили развитие «младенческой забывчивости»

В дополнение к этому, ученые зафиксировали другие сдвиги в поведении и работе мозга грызунов с подавленной «младенческой забывчивостью». Так, они были более склонны к социальным контактам и менее предрасположены к тревожным состояниям, чем их сородичи из контрольной группы. Последующие опыты, как надеются специалисты, помогут понять, с чем связаны эти перемены и по каким эволюционным причинам микроглия подавляет воспоминания в детском возрасте.