Fix Price объяснил, почему несовершеннолетним не продают игральные карты

Официального запрета на продажу игральных карт несовершеннолетним в магазинах сети Fix Price нет, но к нему прибегают для минимизации рисков. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе компании.
— Действительно, у нас законодательство не запрещает такую продажу, но есть прецеденты, когда суды штрафовали ретейлеров, потому что в законе есть такое место, что если карты используются для вовлечения детей в азартные игры, то такая продажа будет признана незаконной, — говорится в сообщении.
В Fix Price отметили, что этот закон можно интерпретировать по-разному, и подчеркнули, что такие меры являются перестраховкой, поскольку они не могут проконтролировать, как и зачем дети будут использовать карты. Представитель компании добавил, что если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, то он вправе потребовать предъявить удостоверение личности, передает агентство городских новостей «Москва».
29 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит гражданам устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. У россиян появится возможность направлять заявление о включении в перечень «отказников», который будет вести единый регулятор азартных игр.