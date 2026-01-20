Реванш года: «Арсенал» едет в Милан за победой, Артета неудержим

Победа над «Интером» обеспечит «Арсеналу» не только гарантированное попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но и место среди двух лучших команд Общего этапа, что даёт право провести ответный матч на домашнем стадионе вплоть до полуфинала. Даже ничья позволит лондонцам сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире. В то же время «Интер» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 12 очками и потерпел поражения в двух последних матчах Лиги чемпионов, что снижает его позиции в борьбе за преимущество в плей-офф.