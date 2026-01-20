Реванш года: «Арсенал» едет в Милан за победой, Артета неудержим

«Арсенал» встречается с «Интером» в Лиге чемпионов 20 января 2026 года, стремясь подтвердить прогресс после прошлогоднего поражения. Лидер турнира, не проигрывая 11 матчей, может гарантировать себе место в плей-офф и преимущество домашнего поля.
«Арсенал» стремится подтвердить свой прогресс в повторной встрече с «Интером».
20 января 2026 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится решающий матч седьмого тура Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Арсеналом» и «Интером». Лондонский клуб, возглавляющий турнирную таблицу соревнования с максимальным количеством очков, намерен защитить свою беспроигрышную серию и одновременно доказать, что преодолел слабости, проявившиеся в аналогичной встрече годом ранее.
В сезоне 2024/25 единственное поражение «Арсенала» на первом этапе Лиги чемпионов пришлось именно на игру против миланского «Интера» — матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Тогда единственный гол был реализован с пенальти, и главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что его команда продемонстрировала высокий уровень игры, несмотря на итоговый результат. В преддверии новой встречи он подчеркнул, что обе команды претерпели изменения, особенно в тактическом плане, и ожидает не менее сложного испытания.
«Интер», занявший второе место как в Серии А, так и в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, ныне возглавляет итальянскую лигу под руководством нового главного тренера Кристиана Киву. Под его началом команда приобрела новую игровую идентичность, что, по мнению Артеты, делает предстоящую встречу особенно требовательной. Тем не менее, лондонцы подходят к матчу с высоким уровнем уверенности: их текущая серия без поражений насчитывает 11 матчей во всех турнирах.
Победа над «Интером» обеспечит «Арсеналу» не только гарантированное попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но и место среди двух лучших команд Общего этапа, что даёт право провести ответный матч на домашнем стадионе вплоть до полуфинала. Даже ничья позволит лондонцам сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире. В то же время «Интер» располагается на шестой строчке турнирной таблицы с 12 очками и потерпел поражения в двух последних матчах Лиги чемпионов, что снижает его позиции в борьбе за преимущество в плей-офф.
Несмотря на важность встречи с «Интером», «Арсенал» уже смотрит дальше — в воскресенье, 25 января, команда сыграет в Премьер-лиге против «Манчестер Юнайтед», который в минувшие выходные одержал убедительную победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в первой игре под руководством временного тренера Майкла Каррика. Артета отметил, что в профессиональном футболе каждый матч рассматривается как решающий, и именно такой подход формирует стандарты, которым следует клуб.
Главный тренер «Арсенала» выразил уверенность в том, что его команда готова сделать шаг, который не удалось совершить год назад, и продемонстрировать своё развитие как в тактическом, так и в психологическом плане. По его словам, успех в Милане станет не только спортивным достижением, но и подтверждением зрелости коллектива, способного соответствовать высоким внутренним ожиданиям.