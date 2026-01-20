Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время отправится в Швейцарию, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Я еду в Швейцарию. Где меня, несомненно, с радостью ждут», — сказал Трамп.
Ранее в швейцарском Давосе завершились переговоры спецпредставителей США и России. От РФ во встрече участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, от Штатов на переговорах были Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Встреча длилась более двух часов.
По словам Дмитриева, всё больше людей осознают правильность позиции России на международной арене. Он заявил, что встречи проходят конструктивно.
В свою очередь, спецпредставитель президента США Уиткофф рассказал, что оценивает переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные».