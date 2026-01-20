Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что в ближайшее время отправится в Швейцарию

Президент США посетит Швейцарию, где проходит ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время отправится в Швейцарию, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я еду в Швейцарию. Где меня, несомненно, с радостью ждут», — сказал Трамп.

Ранее в швейцарском Давосе завершились переговоры спецпредставителей США и России. От РФ во встрече участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, от Штатов на переговорах были Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Встреча длилась более двух часов.

По словам Дмитриева, всё больше людей осознают правильность позиции России на международной арене. Он заявил, что встречи проходят конструктивно.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Уиткофф рассказал, что оценивает переговоры с Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше