Силы ПВО сбили 60 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря

В тот же день Министерство обороны начало отбор граждан в подразделения войск беспилотных систем. Для новобранцев предусмотрены контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению беспилотниками, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение после истечения срока договора при нежелании заключить новое соглашение.