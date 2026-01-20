Силы ПВО сбили 60 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины по российским регионам и акватории Азовского моря. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 35 — над акваторией Азовского моря, 16 — над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Краснодарского края, 3 — над территорией Белгородской области, — передает Telegram-канал ведомства.
19 января в городе Каменке-Днепровской Запорожской области дроны ВСУ нанесли удары по школе «Скифия», где в тот момент находились 10 сотрудников и 15 учеников. В результате атак никто из находившихся в здании не пострадал, повреждения получили автомобиль и остекление здания.
В тот же день Министерство обороны начало отбор граждан в подразделения войск беспилотных систем. Для новобранцев предусмотрены контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению беспилотниками, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение после истечения срока договора при нежелании заключить новое соглашение.