Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 60 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины по российским регионам и акватории Азовского моря. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины по российским регионам и акватории Азовского моря. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— 35 — над акваторией Азовского моря, 16 — над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Краснодарского края, 3 — над территорией Белгородской области, — передает Telegram-канал ведомства.

19 января в городе Каменке-Днепровской Запорожской области дроны ВСУ нанесли удары по школе «Скифия», где в тот момент находились 10 сотрудников и 15 учеников. В результате атак никто из находившихся в здании не пострадал, повреждения получили автомобиль и остекление здания.

В тот же день Министерство обороны начало отбор граждан в подразделения войск беспилотных систем. Для новобранцев предусмотрены контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению беспилотниками, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированное увольнение после истечения срока договора при нежелании заключить новое соглашение.