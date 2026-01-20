В Индии взбесившийся слон за 10 дней убил 22 человека, включая младенца

В Индии взбесившийся слон всего за 10 дней убил 22 человека, включая восьмимесячного младенца и зоолога, которого пригласили усмирить животное. Об этом во вторник, 20 января, сообщило издание Thirty Mile Zone.
Все произошло неподалеку от города Чайбаса штата Джаркханд. Впервые зверь напал в Новый год и насмерть затоптал семью с двумя детьми. Затем нападения повторились. Слона опознают по единственному бивню.
Чаще всего животное нападает после захода солнца по похожему сценарию: преследует людей, затем догоняет, подбрасывает их вверх и топчет. Местные власти призвали местных жителей прятаться в домах и избегать походов в лес.
Зоологи считают, что агрессивное поведение животного может быть связано с так называемым мустом — гиперагрессивной гормональной фазой, которая может длиться около 20 дней. Причем за этот срок уровень тестостерона у слона может вырасти сразу в 100 раз.
Представители лесничества считают, что молодой самец стал чрезвычайно агрессивным, отделившись от своего стада. Пока попытки усыпить слона не увенчались успехом, говорится в материале.
До этого тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел 1 октября. Тогда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.