Мать Заворотнюк публично обратилась к вдовцу актрисы Чернышеву

Мать Анастасии Заворотнюк выразила признательность артистам шоу «Щелкунчик» за их выступление.

Источник: Аргументы и факты

Валентина, мать актрисы Анастасии Заворотнюк, публично поблагодарила фигуриста и вдовца актрисы Петра Чернышева за ледовое шоу «Щелкунчик». Соответствующий пост был размещен на странице дочери Анастасии Заворотнюк в соцсети.

Дочь актрисы показала, как мать Анастасии Заворотнюк поздравила всех присутствующих с прошедшим Новым годом и Рождеством, а также выразила признательность артистам шоу «Щелкунчик» за их выступление.

Анастасия Заворотнюк скончалась в мае 2024 года после продолжительной болезни. Ей было 53 года.

Отметим, что ледовые представления по мотивам классических сказок и балетов готовили олимпийская чемпионка Татьяна Навка, двукратный чемпиона четырех континентов Петр Чернышев и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.