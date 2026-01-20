Заслуженная артистка России Лариса Крамер умерла на 85-м году жизни. Об этом во вторник, 20 января, сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.
— Ушла из жизни удивительная актриса, яркая звезда псковской сцены, чьим талантом восхищалось не одно поколение зрителей. В труппе Псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет — с 1961 по 2016 год. Сыграв более 150 ролей, она создала галерею замечательных сценических образов, — написали представители учреждения.
Причины смерти актрисы, даты прощания и похорон в материале не уточняются.
Крамер родилась в 1941 году в Соликамске. Уже в 1958 году она стала работать во Фрунзенском русском драматическом театре имени Н. К. Крупской, а спустя три года перешла в Псковский театр драмы имени Пушкина.
Среди известных работ артистки — участие в постановках «Мост» Александра Чхаидзе, «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, «Старомодная комедия» Алексея Арбузова, «Вся надежда» Михаила Рощина, «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса, «Игра в куклы» Энна Ветемаа и других.
Спустя 15 лет работы в псковском театре ее удостоили звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1997 году Крамер наградили орденом Почета.