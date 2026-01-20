Почему канадские олимпийцы могут не поехать в Италию — шокирующая правда

Канада готовится к зимним Олимпийским играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, несмотря на хроническое недофинансирование спорта. Глава Канадского олимпийского комитета Триша Смит предупреждает: без увеличения бюджета многие спортсмены могут завершить карьеру.
Канада перед зимними Олимпийскими играми: вызовы финансирования и надежды на успех в Милане-Кортине.
В преддверии XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, канадское спортивное сообщество сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, несмотря на исторически высокие достижения страны в зимних видах спорта. Глава Канадского олимпийского комитета Триша Смит, четырехкратная участница Олимпийских игр и серебряный призер Игр 1984 года в Лос-Анджелесе, в интервью изданию *Canadian Sports Scene* 19 января 2026 года подчеркнула как мотивацию спортсменов, так и угрозы, исходящие от хронического недостатка государственного финансирования.
Триша Смит, имеющая за плечами семь медалей чемпионатов мира и золото Игр Содружества, начала свою деятельность в спортивном управлении еще в 1980 году, став членом первого Совета спортсменов Канадского олимпийского комитета. По образованию юрист, она более 40 лет посвятила служению спорту, а в 2016 году была избрана в Международный олимпийский комитет. В своем недавнем выступлении она отметила, что федеральное финансирование спорта в Канаде не увеличивалось на протяжении последних двадцати лет, несмотря на рост инфляции и операционных расходов. Это обстоятельство, по ее словам, ставит под угрозу конкурентоспособность канадских спортсменов на международной арене.
В ноябре 2025 года ситуация усугубилась: на фоне отсутствия бюджетных выделений на спорт в осеннем финансовом отчете правительства стало очевидно, что многие атлеты испытывают значительные трудности с поддержанием тренировочного процесса и участия в международных соревнованиях. Саночница Кейтлин Нэш, выступая в конце 2025 года на CBC News, заявила, что достигла предела своих финансовых возможностей и может быть вынуждена завершить карьеру после текущего олимпийского цикла. Ее слова нашли отклик у множества других спортсменов, столкнувшихся с аналогичными проблемами.
В ответ на кризис национальные спортивные органы начали искать альтернативные источники финансирования. В середине ноября 2025 года Канадский олимпийский комитет и его паралимпийский аналог обратились к федеральному правительству с предложением направить часть доходов от легализованных в 2021 году спортивных ставок на поддержку спортсменов-любителей. Инициатива была формализована в законопроекте, представленном в августе 2025 года Дэвидом Шумейкером и Карен О’Нил. Авторы документа указали, что налоговые поступления от быстро растущей индустрии ставок могут стать устойчивым источником пополнения спортивного бюджета. Однако на начало 2026 года никаких официальных решений по этому вопросу принято не было.
Помимо финансовых трудностей, канадский спорт столкнулся и с репутационными вызовами. В декабре 2025 года на этапе Кубка Северной Америки по скелетону в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк, возник скандал, связанный с действиями главного тренера канадской команды Джо Чеккини. Американская спортсменка Кэти Улендер подала жалобу, утверждая, что тренер намеренно вмешивался в организацию соревнований, чтобы повлиять на распределение квалификационных очков. Хотя апелляция Улендер была отклонена, инцидент нанес ущерб имиджу канадской делегации и вызвал вопросы о прозрачности внутренних процедур.
Несмотря на эти трудности, в канадском спортивном сообществе сохраняется осторожный оптимизм. Канада занимает пятое место в общем медальном зачете всех зимних Олимпийских игр, уступая лишь Норвегии, Германии, США и Австрии. За последние пять олимпийских циклов канадские спортсмены завоевали 46 золотых медалей, в среднем по девять на каждые Игры. Последний раз страна оставалась без золота на зимней Олимпиаде в 1988 году, когда сама принимала соревнования в Калгари. Учитывая эту статистику, эксперты считают крайне маловероятным, что Канада не завоюет ни одной высшей награды в Милане-Кортине.
Цель делегации — занять четвертое место в медальном зачете к завершению Игр 22 февраля 2026 года — представляется как амбициозной, так и реалистичной. Триша Смит, не желая делать прогнозов по количеству медалей, подчеркнула, что главное для нее — чтобы спортсмены выступили на пике своих возможностей и остались удовлетворены собственными результатами. В условиях системных вызовов это стремление к личному и коллективному совершенству остается ключевым ориентиром для всей канадской олимпийской миссии.