Почему канадские олимпийцы могут не поехать в Италию — шокирующая правда

Триша Смит, имеющая за плечами семь медалей чемпионатов мира и золото Игр Содружества, начала свою деятельность в спортивном управлении еще в 1980 году, став членом первого Совета спортсменов Канадского олимпийского комитета. По образованию юрист, она более 40 лет посвятила служению спорту, а в 2016 году была избрана в Международный олимпийский комитет. В своем недавнем выступлении она отметила, что федеральное финансирование спорта в Канаде не увеличивалось на протяжении последних двадцати лет, несмотря на рост инфляции и операционных расходов. Это обстоятельство, по ее словам, ставит под угрозу конкурентоспособность канадских спортсменов на международной арене.