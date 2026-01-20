Ричмонд
ВСУ атаковали предприятия в Белгородской области

ВС РФ отразили атаку на Белгородскую область.

«Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей. В результате повреждены предприятия энергокомплекса, а также здания и оборудование в городе. В селах Никольское и Новая Нелидовка повреждены кровли частных домов, в Дубовом — навес и автомобиль», — заявил глава региона, добавив, что пострадавших нет, и начато разминирование.