ВСУ атаковали предприятия в Белгородской области

«Над Белгородом и Белгородским округом системой ПВО отражена атака воздушных целей. В результате повреждены предприятия энергокомплекса, а также здания и оборудование в городе. В селах Никольское и Новая Нелидовка повреждены кровли частных домов, в Дубовом — навес и автомобиль», — заявил глава региона, добавив, что пострадавших нет, и начато разминирование.