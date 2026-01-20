«Обвиняли, унижали»: Успенская заявила, что столкнулась с травлей

Российская певица Любовь Успенская во вторник, 20 января, рассказала, что сталкивалась с массовой травлей дважды: после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной, который стал достоянием общественности, и после получения российского гражданства.
Она отметила, что после конфликта с Плаксиной ее «обвиняли во всем, унижали и называли плохой матерью». А в связи с получением российского паспорта, по словам Успенской, ей начали желать смерти.
— И все эти гадости писали жители Украины, поскольку я, будучи когда-то жительницей Киева, стала россиянкой. Меня и наркоманкой выставили, и предательницей назвали. Целый набор слов, состоящий из мата и ненависти, — рассказала исполнительница.
Она добавила, что спокойно относится к недоброжелателям и не планирует каждый раз отвлекаться на их реакцию, передает Общественная Служба Новостей.
4 сентября 2025 года Любовь Успенская рассказала, что выгнала жениха Татьяны Плаксиной, заявив, что он ей не пара. По словам артистки, мужчина «не тянет» ни на уровень ее ребенка, ни на его интеллект.