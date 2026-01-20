Тюменцам рассказали, через какое приложение можно улучшить качество ЖКУ

Жители региона могут решать вопросы ЖКХ дистанционно.
В Тюменской области уже более 200 тысяч жителей установили мобильное приложение «Госуслуги Дом» для решения вопросов в сфере ЖКХ. Сервис позволяет в формате одного окна оплачивать услуги, передавать показания, участвовать в онлайн-голосованиях и направлять обращения в управляющие организации. Об этом говорится в telegram-канале Госжилинспекции региона.
«В Тюменской области количество установок приложения уже превысило 200 тысяч. Оно превратилось в действенный механизм решения жилищных вопросов. Среди них наиболее востребованные: оплата счетов и передача показаний, проведение онлайн-голосований на общих собраниях собственников, отправление обращений в управляющую организацию», — говорится в сообщении telegram-канала «Новости Госжилинспекции Тюменской области».
В ближайшее время функционал приложения расширят. В «Госуслуги Дом» появится возможность оплачивать услуги ЖКУ по лицевому счету для всех пользователей с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуги». Также планируется добавить опцию привязки лицевого счета напрямую к аккаунту жильца.
Как сообщало URA.RU ранее, лидером в стране по количеству регистраций в мобильном приложении «Госуслуги Дом» стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Также территория находится в передовиках в России по цифровой трансформации.