Тюменцам рассказали, через какое приложение можно улучшить качество ЖКУ

В Тюменской области уже более 200 тысяч жителей установили мобильное приложение «Госуслуги Дом» для решения вопросов в сфере ЖКХ. Сервис позволяет в формате одного окна оплачивать услуги, передавать показания, участвовать в онлайн-голосованиях и направлять обращения в управляющие организации. Об этом говорится в telegram-канале Госжилинспекции региона.