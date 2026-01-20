Не выходит на связь неделю: белорусскую модель могли продать в рабство в Мьянму

Белорусская модель, продающая свои фото на одной и платформ в интернете, пропала в Таиланде. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
Как утверждает издание, 23-летняя девушка уже на протяжении недели не выходит на связь с родственниками и друзьями.
Не исключается, что девушку могли продать в рабство в Мьянму.
Ранее KP.RU писал, что правоохранительные органы провели операцию по спасению людей из рабовладельческих колл-центров в Мьянме и Камбодже. Вызволить удалось порядка 3,5 тысяч человек.
В списках спасенных присутствуют имена более ста моделей-туристок из стран СНГ, в том числе России. Каждую из девушек заманивали под предлогом заработка моделями, после чего оказались в заложницах. Также всех моделей планировали продать на органы.