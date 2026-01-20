Олимпийские звёзды скейтбординга соберутся в Бразилии

Чемпионат станет первым официальным мероприятием World Skate в Бразилии за последние семь лет. Организаторы подчеркивают, что возвращение мирового первенства в страну — это признание ключевой роли Бразилии в развитии глобальной скейтбординг-культуры и подготовке спортсменов международного уровня. Среди них — Райсса Леал, завоевавшая серебряную медаль в стрит-дисциплине на Олимпийских играх в Париже и бронзовую на Играх в Токио в 2020 году. Также в Бразилии проживают и тренируются медалисты в парковом скейтбординге Аугусто Акио и Педро Баррос.