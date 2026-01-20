Олимпийские звёзды скейтбординга соберутся в Бразилии

Бразилия впервые примет чемпионат мира по скейтбордингу в Сан-Паулу с 1 по 8 марта 2026 года. Соревнования включат уличную и парковую дисциплины, а также дебютный Кубок мира по адаптивному скейтбордингу. Мероприятие подчеркивает ведущую роль Бразилии в мировом скейтбординге и станет этапом подготовки к Олимпиаде-2028.
Бразилия примет чемпионат мира по скейтбордингу в 2026 году.
19 января 2026 года стало известно, что Бразилия впервые примет чемпионат мира по скейтбордингу под эгидой World Skate. Соревнования пройдут в городе Сан-Паулу с 1 по 8 марта и будут организованы в партнёрстве с Skate Total Urbe (STU). Мероприятие охватит обе олимпийские дисциплины — уличный (street) и парковый (park) скейтбординг, а также включит в программу специальные соревнования по адаптивному скейтбордингу, подчёркивающие приверженность виду спорта принципам инклюзивности.
Чемпионат станет первым официальным мероприятием World Skate в Бразилии за последние семь лет. Организаторы подчеркивают, что возвращение мирового первенства в страну — это признание ключевой роли Бразилии в развитии глобальной скейтбординг-культуры и подготовке спортсменов международного уровня. Среди них — Райсса Леал, завоевавшая серебряную медаль в стрит-дисциплине на Олимпийских играх в Париже и бронзовую на Играх в Токио в 2020 году. Также в Бразилии проживают и тренируются медалисты в парковом скейтбординге Аугусто Акио и Педро Баррос.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из разных стран. Местом проведения чемпионата выбран парк Кандидо Портинари в Сан-Паулу — пространство, которое станет центром притяжения для ведущих фигуристов доски со всего мира. В рамках одного события пройдут два чемпионата мира — по уличной и парковой дисциплинам — а также первый в истории Кубок мира по параскейтбордингу.
Возобновление сотрудничества между World Skate, международным руководящим органом олимпийского скейтбординга, и STU укрепляет позиции Бразилии как одной из ведущих скейтбординговых держав. Это партнёрство направлено не только на развитие соревновательной составляющей, но и на продвижение скейтбординга как культурного феномена, способного объединять сообщества и влиять на социальные процессы.
Организаторы также рассматривают чемпионат как важный этап в подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По заявлению президента World Skate Сабатино Араку, мероприятие может лечь в основу возобновления отборочных соревнований к Олимпиаде на территории Бразилии. Он отметил, что возвращение страны на международную арену отражает её выдающийся вклад в эволюцию скейтбординга и подтверждает статус глобального лидера в этой сфере.
Диего Кастелао, основатель STU, назвал проведение чемпионата определяющим моментом для бразильского скейтбординга. По его словам, совместная работа с World Skate направлена на создание мощного подготовительного цикла к следующей Олимпиаде. Успехи бразильских спортсменов на двух последних Играх подтверждают, что скейтбординг сегодня является одним из самых значимых и динамично развивающихся видов спорта в мире. Проведение чемпионата в Сан-Паулу — это не только спортивное событие, но и праздник культуры, преодолевающей границы и меняющей жизни.