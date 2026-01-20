Синоптик Шувалов назвал, когда в Москве будет ясное небо

Морозы, ожидающиеся в Москве к выходным, 24−25 января, приведут к еще большему «смерзанию» снежного покрова. Это значит, что высота оставшихся сугробов еще уменьшится. А будет ли очередной буран? Aif.ru спросил об этом синоптика Александра Шувалова.
«По этому поводу волноваться пока не стоит, — сказал эксперт. — Пока зима принесет умеренные морозы, будет слабенький снежок. С усилением морозов облака уйдут, и осадков уже не будет. Ожидается погода без осадков. То есть первая половина текущей недели, которая началась 19 января, пройдет со слабым снегом, вторая — без снега, но с морозами».
Ожидаются ли еще обильные снегопады в этом зимнем сезоне, как тот, что недавно завалил снегом всю Москву и Подмосковье? Синоптик говорит, что сейчас, по крайней мере, ожидать подобного не стоит.
«Пока на горизонте в ближайшие пять-семь дней таких не видно, — уточнил он. — Что же касается солнца, то вся надежда на пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни серая облачность должна, наконец, уступить место ясному небу».