2 последние панды вернутся в КНР из Японии из-за разногласий между странами

Две последние оставшиеся в Японии большие панды должны отправиться в Китай 27 января, на месяц раньше запланированного срока, поскольку двусторонняя напряжённость продолжает расти. Об этом пишет издание South China Morning Post, материал которого перевёл aif.ru.
Возвращение близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй представляет собой первый за полвека случай, когда в Японии не будет ни одной панды. В 1972 году Пекин впервые отправил двух животных в Токио в знак нормализации дипломатических отношений.
Четырёхлетние панды родились в токийском зоопарке Уэно, но технически все большие панды и их потомство в зарубежных зоопарках являются животными, принадлежащими Китаю.
По некоторым данным, правительство Токио вело переговоры с китайской стороной о новых пандах, но в обозримом будущем никаких признаков прогресса не предвидится на фоне растущей напряжённости в отношениях между двумя странами.
Изначально планировалось, что панды вернутся в феврале, но позже стало известно, что обе панды уедут в Китай в конце января.
По данным японской национальной телерадиокомпании NHK, это объявление привлекло в зоопарк большое количество людей. В последующие дни некоторым посетителям приходилось ждать до шести часов, чтобы увидеть этих животных.
Ранее стало известно, что самый известный медведь «в очках» из Колумбии по кличке Тама, ранее сбегавший из зоопарка, погиб.