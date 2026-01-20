Финансист Балынин рассказал о праве ряда категорий граждан на доплату к пенсии

Безработные пенсионеры с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, могут получить федеральную или региональную доплату. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Начиная с наступившего, 2026 года эти выплаты производят территориальные отделения Соцфонда РФ.
— Соответствующие изменения к федеральному закону о государственной социальной помощи были утверждены в 2025 году. Новый порядок действует во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области, — пояснил эксперт.
Балынин уточнил, что при вычислении общего дохода учитываются не только пенсия, но и срочные пенсионные выплаты, дополнительные материальные пособия, ежемесячные денежные выплаты (в том числе стоимость набора социальных услуг), а также другие виды социальной поддержки. Если прожиточный минимум в регионе не превышает общероссийского уровня, гражданам назначается федеральная доплата, а если же он выше — предоставляется региональная доплата.
Причем до этого региональная доплата начислялась отдельным платежом через органы социальной защиты, однако сейчас, когда этим занимается Социальный фонд, процедура назначения и изменения размера доплаты (например, при изменении прожиточного минимума) происходит автоматически, без необходимости подавать заявления, говорится в материале RT.
Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков заявил, что начинать копить на пенсию лучше всего сразу после выхода на работу, даже если сумма совсем крошечная. Это позволит жить нормально сейчас и в то же время не забывать о будущем.