Финансист Балынин рассказал о праве ряда категорий граждан на доплату к пенсии

Балынин уточнил, что при вычислении общего дохода учитываются не только пенсия, но и срочные пенсионные выплаты, дополнительные материальные пособия, ежемесячные денежные выплаты (в том числе стоимость набора социальных услуг), а также другие виды социальной поддержки. Если прожиточный минимум в регионе не превышает общероссийского уровня, гражданам назначается федеральная доплата, а если же он выше — предоставляется региональная доплата.