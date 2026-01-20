Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Получивший ожоги мужчина из Обнинска умер через 22 дня после госпитализации

В Калужской области пожилой мужчина умер после того, как получил ожоги при пользовании горячей водой.

Источник: Аргументы и факты

Пожилой мужчина, который получил ожоги в Обнинске Калужской области, скончался через 22 дня после госпитализации, сообщает региональная прокуратура.

«Установлено, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался», — сказано в публикации.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Как сообщалось ранее, мужчина получил ожоги во время принятия душа. Вместно теплой воды внезапно пошел кипяток. Через некоторое время он умер.