Получивший ожоги мужчина из Обнинска умер через 22 дня после госпитализации

Пожилой мужчина, который получил ожоги в Обнинске Калужской области, скончался через 22 дня после госпитализации, сообщает региональная прокуратура.
«Установлено, что 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение. Через 22 дня пенсионер скончался», — сказано в публикации.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Как сообщалось ранее, мужчина получил ожоги во время принятия душа. Вместно теплой воды внезапно пошел кипяток. Через некоторое время он умер.