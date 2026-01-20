Ричмонд
Кофейни DUO в Тюмени продолжают работать после отравлений в Екатеринбурге

Кофейни сети DUO в Тюмени продолжают работать в обычном режиме, несмотря на сообщения о массовом отравлении посетителей заведений бренда в Екатеринбурге. Об этом рассказали в местных торговых центрах.

В Тюмени кафе сети DUO работают в штатном режиме.

«Тюменские кофейни DUO не остановили деятельность после сообщений об отравлении в заведениях сети в Екатеринбурге», — пишет РБК Тюмень. Издание ссылается на администрации торговых центров «Кристалл» и «Гудвин», на территории которых расположены точки общепита.

Первые жалобы посетителей кофеен DUO на недомогание после посещения заведений в Екатеринбурге поступили 19 января. После обращений граждан Роспотребнадзор начал внеплановые проверки в екатеринбургских точках сети и на производственных площадках. Специалисты ведомства взяли пробы для лабораторных исследований, все заведения DUO в столице Урала временно прекратили работу до окончания проверок. Подробнее о том, что сейчас происходит с популярным брендом, читайте в материале URA.RU.