Кофейни DUO в Тюмени продолжают работать после отравлений в Екатеринбурге

Первые жалобы посетителей кофеен DUO на недомогание после посещения заведений в Екатеринбурге поступили 19 января. После обращений граждан Роспотребнадзор начал внеплановые проверки в екатеринбургских точках сети и на производственных площадках. Специалисты ведомства взяли пробы для лабораторных исследований, все заведения DUO в столице Урала временно прекратили работу до окончания проверок. Подробнее о том, что сейчас происходит с популярным брендом, читайте в материале URA.RU.