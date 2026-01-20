Иммунолог Трегонинг оценил важность ношения шапки зимой

Шапка защищает человека от переохлаждения так же, как и верхняя одежда на других частях тела, заявил профессор иммунологии вакцин в Имперском колледже Лондона Джон Трегонинг.
В беседе с The Guardian он рассказал, что утверждение о том, что из-за отсутствия шапки организм теряет 40−45 процентов тепла, содержалось в старой инструкции американских военных.
«На самом деле, в голове нет ничего особенного. Любой открытый участок тела увеличивает теплопотерю», — сказал он.
По словам Трегонинга, если, к примеру, человек отправится в Арктику в купальном костюме, больше тепла он потеряет через ноги, а не через голову, так как площадь их поверхности больше.
При этом иммунолог призвал носить шапку в холодную погоду, так как из-за отсутствия жировой ткани голова мерзнет немного быстрее.
Ранее доктор Владимир Ивашков рассказал, что наиболее полезными для употребления зимой являются клюква, свекла, имбирь, морковь и грецкие орехи.