Долина сделала первое заявление после выселения из Хамовников

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала перемены в своей жизни после официального выселения из элитного жилья в центре столицы. Появившись на публике во время ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея», певица заверила, что бытовые трудности остались позади. Несмотря на резонансный судебный процесс и потерю прав на недвижимость, артистка сохраняет спокойствие и уже обустроилась на новом месте.