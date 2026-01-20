Ричмонд
Долина сделала первое заявление после выселения из Хамовников

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала перемены в своей жизни после официального выселения из элитного жилья в центре столицы.

Народная артистка России Лариса Долина впервые прокомментировала перемены в своей жизни после официального выселения из элитного жилья в центре столицы. Появившись на публике во время ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея», певица заверила, что бытовые трудности остались позади. Несмотря на резонансный судебный процесс и потерю прав на недвижимость, артистка сохраняет спокойствие и уже обустроилась на новом месте.

«Устроилась хорошо», — передает РИА «Новости» лаконичный ответа исполнительница на вопросы журналистов о том, где она планирует проживать в ближайшее время и как прошел процесс переезда.

На концерте Долина исполнила песню Высоцкого 1969 года «О двух красивых автомобилях». После этого она поблагодарила зал.

Заявление прозвучало на фоне завершения громкого разбирательства вокруг квартиры в Хамовниках стоимостью 112 миллионов рублей. В понедельник, 19 января, ключи от объекта были официально переданы новой владелице Полине Лурье в присутствии службы судебных приставов.