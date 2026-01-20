27,6 млн рублей пытаются через суд взыскать с Ростовского порта

Известно, что иск от ФГУП «Росморпорт» поступил еще в августе 2025 года. Тогда истец потребовал взыскать с ростовского предприятия 25,2 млн рублей неосновательного обогащения за период с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года, а также 2,3 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами в период с 3 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.