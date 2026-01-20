27,6 млн рублей пытаются через суд взыскать с Ростовского порта

В Ростовской области сообщили о судебном иске на 27,6 млн рублей, поступившем к АО «Ростовский порт». Эта информация подтверждается данными электронной картотеки Арбитражного суда региона.
Известно, что иск от ФГУП «Росморпорт» поступил еще в августе 2025 года. Тогда истец потребовал взыскать с ростовского предприятия 25,2 млн рублей неосновательного обогащения за период с 1 августа 2024 года по 31 мая 2025 года, а также 2,3 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами в период с 3 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.
Материалы к рассмотрению приняли в августе 2025 года. В ноябре того же года АО «Ростовский порт» предоставил отзыв на исковое заявление, и в том же месяце Росморречфлот, заявленный в деле в качестве третьего лица, попросил о приобщении дополнительных документов.
В середине января 2026 года от Росморречфлота поступило ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Судебное заседание назначили на 27 января 2026 года.
