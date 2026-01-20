Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина впервые высказалась о новом месте жительства

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что обустроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в столичных Хамовниках. Об этом она сказала журналистам.

Долина ответила на вопрос журналистов о новом месте жительства.

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что обустроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в столичных Хамовниках. Об этом она сказала журналистам.

«Устроилась хорошо», — сказала Долина. Информацию передает РИА Новости. Других деталей о новом месте она раскрывать не стала.

Исполнительное производство о выселении Долиной ранее возбудила служба судебных приставов. 19 января, ключи от квартиры были официально переданы новой собственнице — Полине Лурье. Тем самым приставы фактически завершили принудительное исполнение решения суда о выселении артистки и членов ее семьи.

Ранее стало известно, что якобы на Долину возложена обязанность выплатить порядка 50 млн рублей на ликвидацию самовольно обустроенного пруда. Совокупный объем потенциальных расходов в рамках данной ситуации оценивается более чем в 160 млн рублей.