Долина впервые высказалась о новом месте жительства

Долина ответила на вопрос журналистов о новом месте жительства.
Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что обустроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в столичных Хамовниках. Об этом она сказала журналистам.
«Устроилась хорошо», — сказала Долина. Информацию передает РИА Новости. Других деталей о новом месте она раскрывать не стала.
Исполнительное производство о выселении Долиной ранее возбудила служба судебных приставов. 19 января, ключи от квартиры были официально переданы новой собственнице — Полине Лурье. Тем самым приставы фактически завершили принудительное исполнение решения суда о выселении артистки и членов ее семьи.
Ранее стало известно, что якобы на Долину возложена обязанность выплатить порядка 50 млн рублей на ликвидацию самовольно обустроенного пруда. Совокупный объем потенциальных расходов в рамках данной ситуации оценивается более чем в 160 млн рублей.