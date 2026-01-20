Ричмонд
Умерла актриса и мать режиссера Виктора Крамера Лариса Крамер

На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, мать известного режиссера Виктора Крамера Лариса Крамер.

Источник: Аргументы и факты

Умерла заслуженная артистка России, мать известного режиссера Виктора Крамера Лариса Крамер, сообщили в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина.

В сообщении говорится, что Крамер не стало 20 января на 85-м году жизни.

Лариса Крамер родилась 24 июня 1941 года в Соликамске Пермской области. С 1958 года она играла во Фрунзенском русском драматическом театре им. Н. К. Крупской, а с 1961 года в течение 55 лет, до 2016 года, работала в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина.

На счету артистки более 150 ролей. В 1997 году Крамер была удостоена Ордена Почета.

Ранее стало известно, что прошлым летом умерла звезда фильма «Любка» Анастасия Городенцева. Ей было 42 года.