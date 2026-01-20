Умерла актриса и мать режиссера Виктора Крамера Лариса Крамер

Лариса Крамер родилась 24 июня 1941 года в Соликамске Пермской области. С 1958 года она играла во Фрунзенском русском драматическом театре им. Н. К. Крупской, а с 1961 года в течение 55 лет, до 2016 года, работала в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина.