ТЦК применили пистолет и газовые баллончики против гражданских в Днепропетровске

Военкомы использовали огнестрельное оружие и газовые баллончики против гражданских.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК в Днепропетровске стреляли из пистолета и использовали газовые баллончики против гражданского населения. Об этом сообщило издание «Страна».

Военкомы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали огнестрельное оружие, а также газовые баллончики.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Ивано-Франковской области Украины сотрудники военного комиссариата придумали незаконный способ помочь мобилизованным избежать принудительной отправки на линию соприкосновения.

Также сообщалось, что в горах Румынии спасли более 400 беглецов с Украины, которые были готовы умереть в дикой местности, чем отправляться на фронт. Американский телеканал опубликовал сюжет о румынском командире спасателей уезда Марамуреш Дане Бенге.