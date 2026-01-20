Сотрудники ТЦК в Днепропетровске стреляли из пистолета и использовали газовые баллончики против гражданского населения. Об этом сообщило издание «Страна».
Военкомы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали огнестрельное оружие, а также газовые баллончики.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Ивано-Франковской области Украины сотрудники военного комиссариата придумали незаконный способ помочь мобилизованным избежать принудительной отправки на линию соприкосновения.
Также сообщалось, что в горах Румынии спасли более 400 беглецов с Украины, которые были готовы умереть в дикой местности, чем отправляться на фронт. Американский телеканал опубликовал сюжет о румынском командире спасателей уезда Марамуреш Дане Бенге.