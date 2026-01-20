ТЦК применили пистолет и газовые баллончики против гражданских в Днепропетровске

Также сообщалось, что в горах Румынии спасли более 400 беглецов с Украины, которые были готовы умереть в дикой местности, чем отправляться на фронт. Американский телеканал опубликовал сюжет о румынском командире спасателей уезда Марамуреш Дане Бенге.