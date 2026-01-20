В немецком городе Мангейм отменили концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения посольства Украины. Об этом сообщает портал BackstageClassical.
Репин должен был выступать с Мангеймским филармоническим оркестром. Издание отмечает, что после протеста украинских дипломатов оркестр исключил концерт с участием скрипача из своей программы.
Украинские представители выразили обеспокоенность по поводу предстоящего выступления. Газета пишет, что Украина направила официальное письмо как организаторам мероприятия, так и бургомистру Мангема.
Отметим, что Украина продолжает притеснения русской культуры и языка. Ранее в Киеве запретили концерт украинских рэперов. Музыканты исполняют песни на русском языке. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что еще в 2023 году Киевский горсовет ввел мораторий на публичное использование культурного продукта на русском языке в городе.