Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии отменили концерт скрипача Репина после протеста посольства Украины

Мангеймский оркестр исключил Репина из программы после вмешательства Украины.

Источник: Комсомольская правда

В немецком городе Мангейм отменили концерт российского скрипача Вадима Репина после обращения посольства Украины. Об этом сообщает портал BackstageClassical.

Репин должен был выступать с Мангеймским филармоническим оркестром. Издание отмечает, что после протеста украинских дипломатов оркестр исключил концерт с участием скрипача из своей программы.

Украинские представители выразили обеспокоенность по поводу предстоящего выступления. Газета пишет, что Украина направила официальное письмо как организаторам мероприятия, так и бургомистру Мангема.

Отметим, что Украина продолжает притеснения русской культуры и языка. Ранее в Киеве запретили концерт украинских рэперов. Музыканты исполняют песни на русском языке. Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что еще в 2023 году Киевский горсовет ввел мораторий на публичное использование культурного продукта на русском языке в городе.