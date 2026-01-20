Ричмонд
Трамп пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь

Дональд Трамп пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив своим именем, но передумал.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в честь себя, но впоследствии передумал, пишет РИА Новости.

«Почему это Мексиканский залив? Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа, но я подумал, что меня бы убили, если бы я это сделал. Я хотел это сделать. Но я решил этого не делать. Шучу», — сказал глава Белого дома во время брифинга.

Отметим, в январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Как говорилось в документе, соответствующий шаг свидетельствует о признании этого «процветающего экономического ресурса и его критической важности для экономики».

