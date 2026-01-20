Ричмонд
Трамп анонсировал скорое начало наземных операций США против наркотрафика

Трамп заявил, что объем доставляемых в США по воде наркотиков снизился на 97%

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп усиленно борется с наркотрафиком в США. По его данным, поток веществ, доставляемых водными маршрутами, снизился на 97 процентов. Вскоре Вашингтон приступит к наземным операциям, объявил Дональд Трамп на пресс-конференции.

Глава Белого дома пояснил, что власти США знают, «откуда приходят» наркотические вещества. Он пообещал скоро с этим разобраться.

«Объем наркотиков, которые доставляются по водным маршрутам, снизился на 97%. Очень скоро мы займемся наркотиками, которые прибывают по суше», — оповестил Дональд Трамп.

Он также сообщил, что Вашингтон могут обязать вернуть доходы, полученные от пошлин. Это произойдет, если американский Верховный суд признает действия властей страны в тарифной политике незаконными.

