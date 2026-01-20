В ГД рассказали, в каких случаях можно использовать бумажную трудовую

«Однако одновременно специалисту по кадрам придется вносить сведения о работнике и в электронном виде. Это делают для формирования цифровой информационной базы. Опять же, в любой момент сотрудник может изменить решение и отказаться от ведения бумажной книжки. В этом случае данные о трудовой деятельности будут вносить в электронную трудовую книжку», — добавила Стенякина.