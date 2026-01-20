«Устроилась хорошо»: Долина не стала раскрывать, где живет после потери квартиры

Народная артистка России Лариса Долина уклонилась от ответа на вопрос о том, где она теперь живет после передачи квартиры Полине Лурье по решению суда. Об этом стало известно во вторник, 20 января.
— Устроилась хорошо, — заявила Долина на вопрос о том, где она планирует проживать.
Больше никаких подробностей о своем новом месте жительства она не предоставила.
Долина также отметила, что, несмотря на волну критики в социальных сетях, ее продолжают поддерживать, передает РЕН ТВ.
19 января стало известно, что покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье официально может заезжать в жилье. Ее адвокат Светлана Свириденко получила ключи от представителей знаменитости. По словам Свириденко, выселение прошло «тихо и мирно».
В этот же день к дому Долиной в Ксеньинском переулке приехали судебные приставы. Они прибыли, чтобы передать ключи от квартиры артистки Лурье. Однако покупательница жилья не явилась, как и сама Долина.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что негативное отношение со стороны общественности в адрес певицы обрело такие масштабы, что исполнительнице не удастся обелить свою репутацию до конца жизни.