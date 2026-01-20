Ричмонд
Белгородский чиновник погиб при атаке ВСУ

Помощник главы белгородского округа погиб при повторном ударе дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Тимофей Тайлоков выехал на место первого удара в село Головчино, чтобы помочь людям, когда второй беспилотник атаковал парковку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Это невосполнимая утрата, у него остались двое маленьких детей», — написал Гладков в официальном telegarm-канале. Он также выразил соболезнования семье.