Белгородский чиновник погиб при атаке ВСУ

«Тимофей Тайлоков выехал на место первого удара в село Головчино, чтобы помочь людям, когда второй беспилотник атаковал парковку. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Это невосполнимая утрата, у него остались двое маленьких детей», — написал Гладков в официальном telegarm-канале. Он также выразил соболезнования семье.