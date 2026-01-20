«Будё-Глимт» Никиты Хайкина сенсационно обыграл «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Несмотря на первую победу «Будё-Глимт» на групповом этапе Лиги чемпионов, турнирное положение клуба остаётся сложным: имея шесть очков и занимая лишь 26-е место в общей таблице, норвежскому клубу для сохранения шанса на выход в плей-офф необходимо в обязательном порядке выиграть в последнем туре у «Атлетико Мадрид» и при этом надеяться на неудачные результаты конкурирующих команд.