«Будё-Глимт» Никиты Хайкина сенсационно обыграл «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Дубль на 22-й и 24-й минутах оформил Каспер Тёг, а на 58-й минуте отличился Йенс Хауге. Единственный гол у «Сити» на 60-й минуте забил Райан Шерки. На 62-й минуте полузащитник гостей Родри получил две жёлтые карточки в течение минуты и был удалён с поля.
Несмотря на первую победу «Будё-Глимт» на групповом этапе Лиги чемпионов, турнирное положение клуба остаётся сложным: имея шесть очков и занимая лишь 26-е место в общей таблице, норвежскому клубу для сохранения шанса на выход в плей-офф необходимо в обязательном порядке выиграть в последнем туре у «Атлетико Мадрид» и при этом надеяться на неудачные результаты конкурирующих команд.
В то же время проигравший «Манчестер Сити» находится в уверенной позиции: набрав 13 очков и расположившись на четвёртой строчке, команда уже гарантировала себе выход в следующую стадию, а заключительный матч с «Галатасараем» определит выйдут ли «горожане» напрямую в ⅛ или сыграют в 1/16 турнира.
Ранее мадридский «Реал» потерпел сенсационное поражение в гостевом матче ⅛ финала Кубка Испании, уступив клубу «Альбасете» из второго дивизиона со счётом 2:3. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа, назначенного на пост 12 января.
