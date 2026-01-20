Трамп пошутил, что не подал бы вида, даже если бы у него отвалился палец

Лидер США Дональд Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой и заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль.
Глава Белого дома снимал прищепку с папки бумаг, которую назвал списком своих достижений. В этот момент прищепка соскользнула и закрылась с громкий щелчком. Поэтому Дональд Трамп начал рассуждать о безопасности своих рук.
«Это могло нанести какие-то повреждения. Но я бы не подал вид, что мне больно», — приводит РИА Новости слова президента в ходе брифинга.
Кроме того, лидер США пошутил, что даже если бы у него отвалился палец, он бы вел себя как обычно.
Это была не единственная шутка Дональда Трампа на брифинге. Он также пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь.