Трамп пошутил, что не подал бы вида, даже если бы у него отвалился палец

Дональд Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп чуть не повредил палец канцелярской прищепкой и заявил, что не подал бы вида, несмотря ни на какую боль.

Глава Белого дома снимал прищепку с папки бумаг, которую назвал списком своих достижений. В этот момент прищепка соскользнула и закрылась с громкий щелчком. Поэтому Дональд Трамп начал рассуждать о безопасности своих рук.

«Это могло нанести какие-то повреждения. Но я бы не подал вид, что мне больно», — приводит РИА Новости слова президента в ходе брифинга.

Кроме того, лидер США пошутил, что даже если бы у него отвалился палец, он бы вел себя как обычно.

Это была не единственная шутка Дональда Трампа на брифинге. Он также пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь.

