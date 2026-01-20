Двойные стандарты МОК: США едут на Олимпиаду и не будут наказаны за Венесуэлу

Согласно официальному заявлению администрации президента Дональда Трампа, в состав делегации войдут вторая леди Уша Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта. Также в делегацию включены выдающиеся представители американского спорта: бывшие олимпийские чемпионки Жоселин Ламуро-Дэвидсон и Моник Ламуро-Морандо — сёстры-близнецы, завоевавшие золотые медали в составе женской сборной США по хоккею на льду на Играх в Пхёнчхане в 2018 году; фигурист Эван Лисачек, ставший олимпийским чемпионом в 2010 году; а также Аполо Оно, двукратный олимпийский чемпион по шорт-треку. Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии и не входит в состав делегации.