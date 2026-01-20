Двойные стандарты МОК: США едут на Олимпиаду и не будут наказаны за Венесуэлу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс возглавит делегацию на открытии зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине. МОК отказался вводить санкции против США после военной операции в Венесуэле, подчеркнув нейтралитет спорта. Добавив, что санкции против российских и белорусских спортсменов — «это другое».
Вэнс возглавит делегацию США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии на фоне международных дискуссий о санкциях.
Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс возглавит президентскую делегацию США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года, которая состоится 6 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Об этом официально сообщила пресс-служба Белого дома. Решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил призывы ряда стран и политических деятелей к введению спортивных санкций против США в связи с недавней военной операцией в Венесуэле.
Согласно официальному заявлению администрации президента Дональда Трампа, в состав делегации войдут вторая леди Уша Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и посол США в Италии Тилман Фертитта. Также в делегацию включены выдающиеся представители американского спорта: бывшие олимпийские чемпионки Жоселин Ламуро-Дэвидсон и Моник Ламуро-Морандо — сёстры-близнецы, завоевавшие золотые медали в составе женской сборной США по хоккею на льду на Играх в Пхёнчхане в 2018 году; фигурист Эван Лисачек, ставший олимпийским чемпионом в 2010 году; а также Аполо Оно, двукратный олимпийский чемпион по шорт-треку. Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на церемонии и не входит в состав делегации.
Подтверждение участия американской делегации последовало на фоне международных дебатов, развернувшихся после проведения США 3 января 2026 года военной операции под кодовым названием «Абсолютная решимость». Операция началась с массированных авиаударов по объектам на территории Венесуэлы, включая столицу Каракас. После этого группа спецназа, высаженная с вертолётов, захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, после чего они были вывезены из страны и доставлены на территорию США.
В ответ на эти события ряд политиков и общественных деятелей из разных стран призвали к введению спортивных санкций против США, включая возможное исключение американских спортсменов из Олимпийских игр. Однако Международный олимпийский комитет отказался поддерживать такие инициативы. В своём заявлении, процитированном BBC Sport, МОК подчеркнул, что спорт должен оставаться «маяком надежды» и объединяющей силой в условиях глобальных конфликтов и разногласий. По мнению организации, это соответствует основополагающим принципам олимпизма.
МОК также отметил, что, как глобальная организация, он вынужден учитывать сложную политическую реальность, но не может напрямую вмешиваться в политические споры между государствами, поскольку это выходит за рамки его компетенции. «На каждых Олимпийских играх МОК приходится учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Однако вопросы международных конфликтов и соблюдения норм международного права остаются в сфере политики», — говорится в заявлении комитета.
В Соединённом Королевстве группа членов парламента внесла в Палату общин предложение № 2565, призывающее международные спортивные организации рассмотреть возможность исключения США из крупных соревнований до тех пор, пока Вашингтон не продемонстрирует приверженность международному праву. Хотя данное предложение не имеет юридической силы, оно стало частью более широкой дискуссии, в которой действия США сравнивались с мерами, ранее применёнными к России и Белоруссии после начала специальной военной операции в 2022 году.
В этой связи источники в МОК подчеркнули важность различия между текущей ситуацией и прецедентом, связанным с Россией. 12 октября 2023 года МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с тем, что тот включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, что, по мнению МОК, нарушило положения Олимпийской хартии. В отличие от этого случая, в отношении Национального олимпийского комитета США никаких дисциплинарных мер не принимается.
МОК напомнил, что на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие спортсмены из всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также Олимпийская команда беженцев, несмотря на напряжённую международную обстановку. Это, по мнению комитета, подтверждает способность олимпийского движения сохранять нейтральность и обеспечивать участие спортсменов вне зависимости от политических обстоятельств.
Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 года станет исторической: впервые в истории зимних Игр основное событие пройдёт на футбольном стадионе «Сан-Сиро» в Милане, где ожидается около 60 000 зрителей. Одновременно с этим традиционный Парад наций будет проведён на трёх горных площадках — в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Такой распределённый формат станет беспрецедентным для зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся с 6 по 22 февраля и пройдут на территории Милана и других регионов Северной Италии.