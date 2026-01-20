Долина впервые вышла на сцену после выселения

Лариса Долина отработала концертную программу.
Народная артистка России Лариса Долина исполнила «Песню о двух красивых автомобилях» на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея» в московском театре «Градский Холл». Ранее выступление артистки анонсировал ее концертный директор Сергей Пудовкин.
Долина вышла на сцену с сольным номером и представила свою версию песни Высоцкого. После она обратилась к зрителям с краткой репликой: «Спасибо». Публика поблагодарила артистку за выступление продолжительными аплодисментами, пояснил корреспондент РИА Новости.
В финале концерта Долина присоединилась к коллективному исполнению песни «Большой каретный». Заключительный номер объединил на сцене сразу нескольких популярных артистов. Вместе с Долиной композицию исполнили композитор и пианист Дмитрий Маликов, актер Дмитрий Харатьян, а также певицы Пелагея, Наталья Третьякова-Высоцкая, Любовь Успенская и другие известные исполнители.
По словам Пудовкина, народная артистка продолжает активную творческую деятельность, несмотря на скандал вокруг квартиры, из которой ее выселили. После Долина опубликовала в соцсетях песню «Последнее прощай».