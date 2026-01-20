Ричмонд
В аэропорту Сочи ограничили полёты на фоне угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи вечером во вторник ввели временные ограничения на приём и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в 22:36 по мск.

Незадолго до этого вечером 20 января мэр города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА.

Ранее Life.ru писал, что над Чёрным морем заметили разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он приблизился к российскому побережью в районе Сочи, пролетев через Болгарию и Румынию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

