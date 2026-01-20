В аэропорту Сочи ограничили полёты на фоне угрозы атаки БПЛА

«Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в 22:36 по мск.
Незадолго до этого вечером 20 января мэр города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА.
Ранее Life.ru писал, что над Чёрным морем заметили разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он приблизился к российскому побережью в районе Сочи, пролетев через Болгарию и Румынию.
