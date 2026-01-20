Ричмонд
Песков: Правительство отслеживает рост цен в стране

Правительство России отслеживает и анализирует процессы, связанные с ростом цен в стране. Об этом во вторник, 20 января, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Что касается роста цен, то правительство оценивает (эти процессы — прим. «ВМ»), они анализируются, по мере необходимости будут обсуждаться, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что Банк России также мониторит ситуацию и принимает меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре прогноза по инфляции в сторону повышения, пресс-секретарь президента отметил, что «пока таких опасений нет», передает РБК.

По данным СМИ, стоимость услуг по выпуску и обслуживанию банковских карт увеличится в России с начала 2026 года из-за отмены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко также отметил, что продукты питания, а также алкогольная и табачная продукция в России резко подорожают.

На какие продукты и товары в 2026 году ожидается значительный рост цен, «Вечерняя Москва» обсудила с доктором экономических наук Леонидом Холодом.

