Многоквартирный дом поврежден дронами ВСУ

Отражается атака ВСУ в Адыгее.
Украинский беспилотник в ауле Новая Адыгея спровоцировал крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщил глава Республики Мурат Кумпилов.
«В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Он привел к возгоранию, затронувшему многоквартирный дом и автомобили на парковке. На месте работают экстренные службы, а все пострадавшие получат помощь и при необходимости размещение», — заявил глава.
