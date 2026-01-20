Бывший солдат вермахта передал музею редкие фотографии Новгорода

«Недавно в фонды Новгородского музея-заповедника поступили уникальные фотографии Новгорода периода немецко-фашистской оккупации… Фотографии были переданы немецким военнослужащим, находившимся в Новгороде в период оккупации. Музей не располагает данными о характере его службы во время войны. Известно, что годы спустя он приезжал в Новгород», — говорится в сообщении.