Учителям пообещали заплатить по миллиону рублей за переезд на Ямал

Программа льгот призвана закрыть дефицит учителей на Ямале.
На Ямале стартовал новый набор участников федеральной программы «Земский учитель». В округе открыты 35 вакансий для педагогов. Участникам пообещали выплатить по одному миллиону рублей. Об этом рассказали в департаменте образования ЯНАО.
«Стартует новый набор. На Ямале открыты 35 вакансий для учителей. Это уникальная возможность. Финансовая стабильность: один миллион рублей, северные надбавки, компенсации за жилье и проезд», — говорится в сообщении департамента.
В ведомстве уточнили, что программа рассчитана на привлечение в ямальские школы мотивированных специалистов и закрытие кадрового дефицита. Участникам гарантируют единовременную выплату и расширенный пакет мер поддержки. Также учителям доступны и профессиональные возможности: участие в конкурсах, грантовых программах и образовательных проектах.
Ранее эксперты, ссылаясь на стратегию соцэкономразвития ЯНАО, указывали, что регион сталкивается с миграционным оттоком постоянного населения и кадровым дефицитом, а также замещением местных жителей вахтовиками и мигрантами из стран СНГ. Для удержания трудоспособных специалистов власти делают ставку на финансовые стимулирующие меры, северные надбавки и расширенные соцгарантии.