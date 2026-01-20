Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учителям пообещали заплатить по миллиону рублей за переезд на Ямал

На Ямале стартовал новый набор участников федеральной программы «Земский учитель». В округе открыты 35 вакансий для педагогов. Участникам пообещали выплатить по одному миллиону рублей. Об этом рассказали в департаменте образования ЯНАО.

Программа льгот призвана закрыть дефицит учителей на Ямале.

На Ямале стартовал новый набор участников федеральной программы «Земский учитель». В округе открыты 35 вакансий для педагогов. Участникам пообещали выплатить по одному миллиону рублей. Об этом рассказали в департаменте образования ЯНАО.

«Стартует новый набор. На Ямале открыты 35 вакансий для учителей. Это уникальная возможность. Финансовая стабильность: один миллион рублей, северные надбавки, компенсации за жилье и проезд», — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что программа рассчитана на привлечение в ямальские школы мотивированных специалистов и закрытие кадрового дефицита. Участникам гарантируют единовременную выплату и расширенный пакет мер поддержки. Также учителям доступны и профессиональные возможности: участие в конкурсах, грантовых программах и образовательных проектах.

Ранее эксперты, ссылаясь на стратегию соцэкономразвития ЯНАО, указывали, что регион сталкивается с миграционным оттоком постоянного населения и кадровым дефицитом, а также замещением местных жителей вахтовиками и мигрантами из стран СНГ. Для удержания трудоспособных специалистов власти делают ставку на финансовые стимулирующие меры, северные надбавки и расширенные соцгарантии.