Учителям пообещали заплатить по миллиону рублей за переезд на Ямал

Ранее эксперты, ссылаясь на стратегию соцэкономразвития ЯНАО, указывали, что регион сталкивается с миграционным оттоком постоянного населения и кадровым дефицитом, а также замещением местных жителей вахтовиками и мигрантами из стран СНГ. Для удержания трудоспособных специалистов власти делают ставку на финансовые стимулирующие меры, северные надбавки и расширенные соцгарантии.