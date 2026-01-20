Итальянцы бастуют против Олимпиады-2026, опасаясь экологической катастрофы в Альпах

Жители альпийских регионов давно выражают обеспокоенность по поводу последствий массового туризма, который, как ожидается, значительно усилится в ходе Олимпиады. Уже сейчас популярные горные районы, включая Доломиты, испытывают давление из-за наплыва посетителей. Некоторые курорты были вынуждены ввести ограничения на количество туристов, а фермеры начали взимать плату с тех, кто приезжает исключительно ради фотографий для социальных сетей. Подобная практика отражает более широкую тенденцию: места, ранее доступные только в рамках многодневных пеших маршрутов, теперь становятся объектами краткосрочного автомобильного туризма.