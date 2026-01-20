Итальянцы бастуют против Олимпиады-2026, опасаясь экологической катастрофы в Альпах

Недовольство зимними Олимпийскими играми 2026 года в Италии растёт: местные жители, экологи и спортсмены критикуют чрезмерный туризм, разрушение экосистем и спонсорство компаний ископаемого топлива, предупреждая об угрозе для будущего зимних видов спорта.
Недовольство в связи с зимними Олимпийскими играми 2026 года в Италии продолжает нарастать.
По мере приближения зимних Олимпийских игр, запланированных на 6 февраля 2026 года, Италия сталкивается с растущей волной критики со стороны местных жителей, экологических организаций и представителей спортивного сообщества. Несмотря на усилия по подготовке инфраструктуры и привлечению туристов, всё больше голосов звучит против проведения Игр в их нынешнем формате.
Жители альпийских регионов давно выражают обеспокоенность по поводу последствий массового туризма, который, как ожидается, значительно усилится в ходе Олимпиады. Уже сейчас популярные горные районы, включая Доломиты, испытывают давление из-за наплыва посетителей. Некоторые курорты были вынуждены ввести ограничения на количество туристов, а фермеры начали взимать плату с тех, кто приезжает исключительно ради фотографий для социальных сетей. Подобная практика отражает более широкую тенденцию: места, ранее доступные только в рамках многодневных пеших маршрутов, теперь становятся объектами краткосрочного автомобильного туризма.
Известный итальянский альпинист Райнхольд Месснер, первым совершивший одиночное восхождение на Эверест без кислородного оборудования, возложил часть ответственности за деградацию горной среды на так называемых «инфлюенсеров». По его мнению, они способствуют приезду людей, не имеющих отношения к горной культуре, чьё поведение приводит к загрязнению, пробкам и нарушению покоя местных сообществ.
Особое внимание привлекла церковь в долине Фунес, ставшая вирусной в социальных сетях. Жители региона отмечают, что многие туристы преодолевают десятки километров на автомобиле лишь для того, чтобы сделать селфи у этого объекта, после чего немедленно покидают район. Такой тип туризма, ориентированный исключительно на визуальный контент, подрывает устойчивость местной экосистемы и нарушает традиционный уклад жизни.
Проведение Олимпийских игр 2026 года, которые станут самыми географически разбросанными в истории зимних Игр, усугубит транспортную нагрузку. Спортивные объекты расположены на территории площадью свыше 22 000 квадратных километров, охватывающей регионы Ломбардия и Венето. Хотя организаторы обещают расширить использование общественного транспорта, внедрить зоны с ограниченным движением и установить камеры для контроля потоков, эксперты предупреждают, что этих мер может оказаться недостаточно для сдерживания экологического ущерба.
Особую тревогу вызывает углеродный след мероприятия. Согласно новому отчёту под названием «Олимпиада сожжена», подготовленному организациями «Ученые за глобальную ответственность» и «Новый метеорологический институт», только три спонсорских соглашения, заключённых в рамках Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, приведут к выбросу 1,3 миллиона тонн CO₂. К этому следует добавить ещё 930 000 тонн, которые будут произведены непосредственно в ходе самих соревнований.
Основными источниками дополнительных выбросов названы компании Eni, Stellantis и ITA Airways. Нефтегазовый гигант Eni, ставший партнёром Fondazione Milano Cortina в 2023 году, несёт ответственность более чем за половину прогнозируемых выбросов, связанных со спонсорством.
Спортсмены, в свою очередь, призывают Международный олимпийский комитет и местных организаторов пересмотреть политику сотрудничества с корпорациями, чья деятельность напрямую связана с добычей ископаемого топлива. Они ссылаются на исторический прецедент — разрыв отношений с табачной индустрией в 1988 году — как пример этической позиции, которую стоит применить и в отношении климатической ответственности.
Шведский лыжник Бьорн Сандстрём подчеркнул, что хотя полное устранение выбросов невозможно, приоритетом должно стать их сокращение. Он также отметил символическое значение Игр: когда главными спонсорами выступают компании, работающие в сфере ископаемого топлива, это посылает миру противоречивый сигнал, прямо противоречащий целям борьбы с изменением климата и угрожающий будущему зимних видов спорта.
Биатлонист Укалев Слеттермарк выразил аналогичную позицию, указав на несоответствие между миссией зимнего спорта и поддержкой со стороны индустрии, которая, по его словам, является основным виновником исчезновения снежного покрова и, как следствие, угрожает самому существованию зимних дисциплин.
На фоне этих дебатов гражданское общество активизирует протестную деятельность. Комитет по неустойчивому проведению Олимпийских игр, объединяющий различные ассоциации и инициативы, объявил о планах провести масштабные акции в Милане в первые выходные Игр. Протестующие намерены выразить несогласие с моделью организации мероприятия, которую они характеризуют как порождающую долговое бремя, чрезмерную застройку, эксплуатацию труда, рост цен на жильё, истощение водных ресурсов и деградацию высокогорных экосистем.
Таким образом, за несколько месяцев до старта Олимпийских игр в Италии становится очевидно, что мероприятие вызывает не только энтузиазм, но и серьёзные вопросы относительно его экологической, социальной и экономической устойчивости.