Помощник главы безопасности Грайворонского округа Тайлоков погиб при атаке ВСУ

Тимофей Тайлоков скончался в результате атаки БПЛА по коммерческому объекту в селе Головчино.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области 20 января произошло ЧП. В результате атаки ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что у погибшего осталось двое маленьких детей. Губернатор также назвал Тимофея Тайлокова человеком «необычайной храбрости». Он подчеркнул, что чиновник всегда старался оказывать помощь людям.

«Стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков. Сегодня, после удара врага по коммерческому объекту в селе Головчино, он выехал на место прилета оценить последствия атаки, помочь жителям», — уведомил Вячеслав Гладков.

По официальным данным, украинские боевики также ударили по входящим в энергетический комплекс региона предприятиям. В Белгороде повреждены помещения и оборудование на территории одного из объектов.

