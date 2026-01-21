Ричмонд
Что можно и нельзя делать на Емельяна 21 января, когда узнают погоду на август

Собрали запреты и приметы на 21 января, когда празднуют Емельянов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 21 января вспоминает святого Емельяна Исповедника. В народе празднуют день Емельяна, или Емельянов день. К слову, в названную дату было принято узнавать погоду на август.

Что нельзя делать 21 января.

Не следует 21 января проводить в одиночестве. Предки верили, что таким образом может пройти и целый год. Вместе с тем кумовья в названный день не приходили без подарков крестнику.

Что можно делать 21 января.

По традиции, 21 января собирались большими компаниями, а также рассказывали друг другу истории. Кроме того, кумовья обязательно дарили крестникам подарки.

Согласно приметам, солнечная погода обещает жаркий август. В том случае, если идет снег, то август окажется дождливым.

