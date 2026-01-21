Прошелся по двору: Евгений Писарев поставил «Царскую невесту» в «Новой опере»

В день 80-летия со дня рождения дирижера Евгения Колобова — основателя театра «Новая опера» — зрителям представили новое прочтение «Царской невесты» Римского-Корсакова. Для постановки пригласили художественного руководителя Театра имени А. С. Пушкина Евгения Писарева, спектакли которого непременно становятся событием. Среди его работ — «Мазепа» и «Адриана Лекуврёр» в Большом, мюзикл «Кабаре» в Театре Наций. Масштабную русскую оперу Писарев перенес в камерное пространство, где основной декорацией стала Кремлевская стена. В числе первых зрителей оказались «Известия». О замысле режиссера — в нашем материале.
Мечта худрука.
Первый спектакль Крещенского фестиваля состоялся в особенный для «Новой оперы» день. 19 января ее основателю Евгению Колобову исполнилось бы 80 лет. «Царская невеста» занимала в жизни маэстро особое место. Его единственная дочь родилась в тот момент, когда он дирижировал этой оперой. Наследницу он назвал в честь главной героини.
Фото: пресс-служба театра «Новая Опера’Евгений Колобов.
— Евгений Владимирович назвал девочку Марфой, — рассказал директор «Новой оперы» Антон Гетьман. — Он мечтал поставить «Царскую невесту» Римского-Корсакова на сцене своего театра, но не успел. Мы посвящаем этот спектакль памяти Евгения Колобова.
Дирижер считал свою профессию самой сложной и трагичной. Даже говорил, что, если бы начать жить заново, ее бы не выбрал. Но делу своему отдавался всецело, потому что был рыцарем музыки. А еще — патриотом, который любил страну и честно дарил людям свой талант. Аншлаги в его театре — тому подтверждение.
Фото: Фото: пресс-служба театра «Новая Опера».
«Царская невеста» — девятая опера Николая Римского-Корсакова. В основу либретто легла пьеса Льва Мея. Это историческая драма о временах правления Ивана Грозного. В центре сюжета — третья жена царя Марфа Собакина, которая скончалась через две недели после свадьбы.
Меломаны шли на премьеру в «Новую оперу» с большими ожиданиями не только с целью насладиться монументальным произведением Римского-Корсакова, а также потому, что приглашенный режиссер, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, — мастер удивлять и восхищать. Кроме того, знатоки хотели оценить визуальную сторону новой версии спектакля. Ведь некоторые видели постановку в Большом театре, где созданные выдающимся художником Федором Федоровским терема, соборы, царские палаты считаются классикой «большого стиля».
Фото: Анастасия ВороноваХудрук Театра Пушкина Евгений Писарев.
Но сцена «Новой оперы» по размерам не может тягаться масштабами Большого. Художник Зиновий Марголин и не стал состязаться. Не строил хором и дворцов. Оформление под стать камерной сцене. Главная декорация — Кремлевская стена и помост с лестницей, ведущей наверх. Аллегория пути главной героини Марфы, дочери новгородского купца Василия Собакина, ставшей невестой русского царя Ивана Грозного. Оркестр разместили под сценой, увеличив таким образом пространство для артистов, которые свои партии исполняли на авансцене.
Музыкальным руководителем и дирижером премьерной постановки стал народный артист РФ Дмитрий Лисс. Худрука Уральского академического филармонического оркестра специально пригласили из Екатеринбурга, так как этот город много значил для самого Евгения Колобова. Там он впервые и дирижировал «Царской невестой». В 1970-е годы он поставил спектакль в Свердловском театре оперы и балета, но зрители его тогда так и не увидели. Мечтал сделать «Царскую» Колобов и в «Новой опере», но и этот замысел осуществить не успел. Спектакль на сцене театра появился спустя несколько лет после его смерти в 2003 году, и шел до 2023-го.
Исторический детектив.
Оперу открыли титры. На черный задник вывели несколько исторических фактов: «Брак Ивана Грозного с Марфой Собакиной окутан мрачной тайной», «Свадьба состоялась осенью 1571 года. Но спустя две недели царица скончалась», «Причиной смерти было названо отравление. О возможных убийцах ходили разнообразные легенды…».
Действие далее запутано, как в детективе. Оно разворачивается в Александровской слободе. По сюжету, опричник Григорий Грязной горячо полюбил Марфу — дочь купца Собакина. Но отец ее оказался против — девушку посватали за молодого боярина Ивана Лыкова, который только вернулся из дальних стран. У Грязнова созрел план, как избавиться от жениха, и он устраивает пирушку, куда приглашает царского лекаря Бомелия, Малюту Скуратова с отрядом опричников, и самого Ивана Лыкова. В это же время к Марфе претензии у влюбленной в Грязнова Любаши — в ней она видит разлучницу и соперницу. На фоне всего этого скандала жену себе ищет царь. И именно Собакиной предстоит отправиться на смотрины.
Фото: пресс-служба Большого театра’Царская невеста" на сцене Большого театра.
В Большом «Царская невеста» идет почти четыре часа с двумя антрактами. Евгений Писарев для «Новой оперы» сделал спектакль с одним перерывом. Режиссер убрал сцены с опричниками. Главной темой стала любовная история героев.
Марфа Васильевна я!
В партии опричника Григория Грязного постановщик увидел Чингиса Баирова. Баритон в 2024 году выходил в этой роли в спектакле Центра оперного пения Галины Вишневской. А сейчас талантливый артист стажируется в Большом театре у Дмитрия Вдовина в Молодежной оперной программе. Чингис Баиров в заглавной мужской партии в «Царской невесте» — точное попадание в образ и многообещающая заявка.
Фото: Фото: пресс-служба театра «Новая Опера’Чингис Баиров в роли опричника Григория Грязного.
Анастасия Лепешинская — украшение спектакля. Она исполнила желанную для меццо-сопрано партию Любаши. Роль полна драматизма и страданий, до нее надо дорасти. После первой же арии «Снаряжай скорей», из зала раздались крики «Браво!» Протяжная песня, исполненная, а капелла, была полна тоски и боли. И в этом смысле режиссер проявил драматическое дарование певцов и подарил зрителям возможность прочувствовать все страдания и метания героев.
Фото: пресс-служба театра «Новая Опера’Анастасия Лепешинская.
Вершина вокального мастерства и драматического накала — партия царской невесты. На роль Марфы пригласили сопрано Марию Буйносову. Ее героиня здесь не носит привычного кокошника. У девушки нет даже длинной косы, о которой поет Любаша, сравнивая достоинства соперницы со своими. Художник по костюмам Мария Данилова предложила аскетичный образ — голову покрыл убор, из-под которого не выбивался ни один волос.
Марфу символично единственную из героев одели в светлый наряд. Костюмы остальных выполнены в темных тонах. Слуги ходят в тулупах и кубанках, отсылающих ко временам гражданской войны начала XX века. А опричники — в черных кафтанах с красным подбоем. Единственный нарядный боярин, одетый в шубу, подпоясанную красным кушаком, — Малюта Скуратов в исполнении баса Константина Федотова. Образ — отражение его стремлений и корыстных интересов. Жестокому опричнику Марфа приходится дальней родственницей, и через нее он хочет сблизиться с царем.
Фото: Фото: пресс-служба театра «Новая Опера’Мария Буйносова в роли Марфы.
Осилить эти партии может не каждый исполнитель — музыка Римского-Корсакова непростая. Ее надо чувствовать, любить, а еще иметь опыт исполнения. У Алексея Неклюдова он есть. Партия боярина Ивана Лыкова и сейчас, и в прежней постановке «Новой оперы» — за ним.
Роль отца девушки исполняет заслуженный артист России Владимир Кудашев. В финале он наблюдает за сумасшествием отравленной недругами Марфы. Страдания отца не утешить увещеваниями. Даже царский лекарь Бомелий — тенор Максим Остроухов — не в силах найти противоядие. Поздно. Марфа кружится в предсмертном танце, вскинув руки к небу.
Фото: Фото: пресс-служба театра «Новая Опера’Максим Остроухов в роли Бомелия.
«Царскую невесту» можно увидеть 21 и 22 января. Программа Крещенского фестиваля продлится до 4 февраля.