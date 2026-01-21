Прошелся по двору: Евгений Писарев поставил «Царскую невесту» в «Новой опере»

Действие далее запутано, как в детективе. Оно разворачивается в Александровской слободе. По сюжету, опричник Григорий Грязной горячо полюбил Марфу — дочь купца Собакина. Но отец ее оказался против — девушку посватали за молодого боярина Ивана Лыкова, который только вернулся из дальних стран. У Грязнова созрел план, как избавиться от жениха, и он устраивает пирушку, куда приглашает царского лекаря Бомелия, Малюту Скуратова с отрядом опричников, и самого Ивана Лыкова. В это же время к Марфе претензии у влюбленной в Грязнова Любаши — в ней она видит разлучницу и соперницу. На фоне всего этого скандала жену себе ищет царь. И именно Собакиной предстоит отправиться на смотрины.