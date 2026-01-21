Миру животных: «Блокадный зоопарк» дает модель поведения в условиях катастрофы

Зоосад предстает перед нам моделью общества того времени. Здесь есть всё. Кого-то жестоко репрессируют, и мы узнаем о расстреле части животных, которых признали потенциально опасными. Кого-то высылают в неизвестном направлении — и дальше следы теряются, сколько таких биографий с пробелом вместо финала оставило то время. Кто-то из этих животных умирает от сердечных приступов, не справляясь с ужасом своего положения. Это могут быть хрупкие и слабые существа, но и тигр Котик тоже становится жертвой инсульта. Кому-то не хватает жизненно важной среды, как бегемотихе Красавице, и надо думать, что делать, раз теплой воды в ее бассейне больше нет. Кого-то загрызли крысы. И надо уплотняться, поскольку иначе кому-то смерть на морозе, надо недоедать, недосыпать. И не понимать: почему, за что, когда это кончится? И чем? Не концом ли для всех? Как надо вести себя, если мир сошел с ума и требует всё новых жертв, если с неба гибель и со всех сторон —тоже гибель?