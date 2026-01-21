Календарь на 21 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 января в России отмечают День инженерных войск. В научном сообществе празднуют День аспиранта, а в мире вспоминают о важности и пользе объятий. По народному календарю сегодня Емелин день, когда принято ходить друг к другу в гости. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
* ~День инженерных войск России~
21 января свой профессиональный праздник отмечают военные инженеры. В этот день в 1701 году по указу Петра I в Москве была открыта Школа Пушкарского приказа, в которой начали готовить офицеров артиллерии и военных инженеров. Примерно в это же время в русской армии появились минерные и понтонные роты.
Сегодня инженерные войска играют важную роль в безопасности страны. В их задачи входит оборудование территорий военных действий, строительство оборонительных сооружений, разминирование, инженерная разведка, ликвидация последствий стихийных бедствий. В праздник поздравляют военнослужащих и ветеранов инженерных войск.
* ~День аспиранта~
Аспирантура в России появилась в 1925 году и связана с выходом документов Совнаркома РСФСР, регламентирующих систему подготовки научных работников. Тогда перед советским правительством стояла задача возродить российскую науку. Аспирантура — первая ступень в научной карьере, определяющая характер деятельности будущего ученого.
Помимо России, праздник также отмечают в других странах, в частности в бывших советских республиках.
* ~Международный день объятий~
Душевный праздник появился в США в 1986 году, позже его начали отмечать во всем мире. Предположительно День объятий придумали студенты. Согласно традициям, сегодня принято обниматься как с близкими, так и с незнакомыми людьми.
Нельзя не оценить пользу объятий для психологического и физического здоровья. Они способствуют выработке «гормона любви» — окситоцина, который повышает стрессоустойчивость, дает ощущение расслабленности, счастья и благополучия. Помимо этого, как утверждают неврологи, окситоцин способен снижать восприятие физической боли.
* ~Международный день детского праздника~
Практически любой родитель с недовольством отмечает, что его ребенок много времени проводит в интернете. Генеральный директор компании по производству картонного конструктора для детей Илона Вилум из Латвии, как и любая мама, была обеспокоена влиянием гаджетов на подрастающее поколение. Поэтому она решила создать Международный день детского праздника, который призван отвлечь ребенка от смартфонов и планшетов и направить его внимание на офлайн-игры и живое общение со сверстниками и родителями.
День бабушки — Польша. У бабушек в Польше есть свой «профессиональный» праздник. Учредить его предложил женский еженедельник Kobieta i Życie, и традиция прижилась в стране. В этот день бабушкам дарят подарки, цветы, к ним приходят в гости, чтобы отведать домашних угощений.
День мариачи — Мексика. Мариачи — один из самых популярных жанров мексиканской музыки. Появился из сона — народного музыкального стиля с использованием струнных инструментов. В День мариачи музыканты в ярких костюмах играют самые известные мелодии на скрипках, гитарах, виуэлах и трубах. В штате Халиско, который называют родиной этого жанра, проходят уличные концерты и фестивали. Кстати, в 2011 году ЮНЕСКО признала мариачи нематериальным культурным наследием.
День Святой Альтаграсии — Доминиканская Республика. Религиозный праздник отмечается в честь покровительницы Доминиканы. Святая Альтаграсия — особый титул Девы Марии, которым ее величают как «защитницу и духовную мать доминиканского народа». В этот день проходят торжественные мессы, со всей страны в базилику-собор Богоматери Альтаграсии съезжаются тысячи паломников. В республике этот праздник — официальный выходной.
Религиозные праздники 21 января.
* День памяти преподобного Георгия Хозевита.
Преподобный Георгий жил на Кипре в VI веке. Он был родом из благочестивой семьи. Рано осиротев, юноша решительно отказался от мирской жизни и принял постриг. Со временем его подвиги достигли крайней степени суровости: он питался высушенными остатками пищи раз в несколько дней, сам шил одежду, а в монастырской пекарне работал даже в невыносимый зной, за что получил от братии прозвище «Железный».
Георгий Хозевит прославился даром чудотворения. Однажды он упросил брата не рубить бесплодную пальму, и на следующий год дерево обильно заплодоносило. В другой раз, по совместной молитве, он воскресил умершего младенца, которого тайно принес в монастырь безутешный отец.
* День памяти исповедника Емилиана Кизического.
Исповедник Емилиан жил в IX веке при императоре-иконоборце Льве Армянине и был епископом Кизическим. Правитель вызвал его в свой дворец вместе с другими представителями духовенства и потребовал отречься от святых икон. А когда Емилиан отказался, его сослали в заточение, где он скончался.
Народные праздники и приметы 21 января.
* Емелин день.
В народном календаре день памяти исповедника Емилиана Кизического получил название Емелин день, или Емельян Зимний. В этот период начинался разгул зимы. В народе ходила поговорка: «Емельян — накрути буран».
Рождественские святки были позади, и наступала благоприятная для сватовства пора. Хозяйки обязательно готовили сытные яства, на стол ставили щи, пироги, каши, холодец. На Емельяна было принято ходить в гости, щедро угощать кумовьев. Согласно приметам, если кум и кума были довольны приемом, год у крестника будет хорошим. В ответ они дарили крестному сыну или дочери мыло и полотенце в качестве оберегов от порчи и болезней.
Приметы.
Какова погода на Емельяна — таков и август.
Если дует южный ветер — лето будет грозовое.
Иней на стогах — к дождливому лету.
Запотели окна в доме — к оттепели.
Какие исторические события произошли 21 января.
* 1775 год — в Москве на Болотной площади казнен предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев.
* 1954 год — в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
Дни рождения и юбилеи 21 января.
* В 1763 году родился Огюстен Робеспьер — деятель Великой французской революции, адвокат, депутат Национального конвента, брат Максимилиана Робеспьера.
* В 1906 году родился Игорь Моисеев — советский и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, народный артист СССР, создавший знаменитый Ансамбль народного танца.
* 85 лет исполняется Пласидо Доминго — всемирно известному испанскому оперному певцу и дирижеру.
* 43 года исполняется Светлане Ходченковой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке России, члену Союза кинематографистов РФ.