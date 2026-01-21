Календарь на 21 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 января в России отмечают День инженерных войск. В научном сообществе празднуют День аспиранта, а в мире вспоминают о важности и пользе объятий. По народному календарю сегодня Емелин день, когда принято ходить друг к другу в гости. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».