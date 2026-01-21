Народный календарь. Почему 24 января нельзя поворачиваться спиной к солнцу

Православные 24 января чтут память преподобного Феодосия Великого. В народе эту дату прозвали Федосеев день.
В старину считалось, что этот день самый холодный, так как всю нечистую силу выгнали из домов во время Святок, и теперь она «колдует морозы». От этих холодов люди ждали беды.
В этот день нельзя стричь волосы и ногти, а также одалживать денег, так как из-за этого можно погрязнуть в долгах на три месяца. В народе также верили, что если 24 января в окно стукнет птица, то это принесет добрую весть.
К тому же в эту дату запрещено поворачиваться спиной к Солнцу, плевать в его сторону или показывать на светило пальцем. Считалось, что такими действиями Солнце можно обидеть, и тогда оно будет редко появляться на небе.
Приметы погоды:
Оттепель в этот день является предвестником ранней и затяжной весны.
С утра идет снег — это к трескучим морозам, которые пройдут нескоро.
Овцы между собой дерутся — погода ветреной будет.
Именины отмечают: Владимир, Терентий, Иосиф, Виталий, Федор, Николай, Михаил, Степан.